Champions League 2020 2021 | il sorteggio dei gironi

Sono stati sorteggiati a Ginevra i gruppi per la fase a gironi della Champions League 2020/2021 che inizierà il 20 e 21 ottobre. Urna tutt'altro benevola per le 4 italiane che dovranno affrontare avversari molto duri: la Juventus ha pescato Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros. L' Inter troverà Real Madrid, Shaktar Donestlk e Borussia Moncheglabach. La Lazio se la vedrà con Zenit, Borussia Dortmund e Bruges. Infine l' Atalanta troverà Ajax, Liverpool e Mjdtilland. La finale si giocherà allo stadio Atarurk di Istanbul il 29 maggio 2021.

