Basta cambi di casacca. I grillini dichiarano guerra ai voltagabbana. Serve una modifica ai regolamenti. La proposta di Dieni e Toninelli (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quota 119. Tanti sono stati cambi di casacca finora. Gli ultimi tre, secondo quanto riportato da OpenPolis, sono stati Marco Rizzone, cacciato dal Movimento cinque stelle dopo aver ricevuto i 600 euro di bonus Covid; Piera Aiello, entrata nel gruppo Misto dopo essere uscita in polemica dai pentastellati; Maria Teresa Baldini passata dal Misto a Forza Italia dopo essere già uscita da Fratelli d’Italia. Siamo dunque alle solite: i cambi di casacca restano una costante al di là delle legislature, dei governi, delle maggioranze e delle opposizioni. Ed è proprio per questo motivo che il Movimento cinque stelle, nell’ottica di una riforma progressiva dell’attività parlamentare, starebbe pensando di riprendere in mano una proposta di modifica del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quota 119. Tanti sono statidifinora. Gli ultimi tre, secondo quanto riportato da OpenPolis, sono stati Marco Rizzone, cacciato dal Movimento cinque stelle dopo aver ricevuto i 600 euro di bonus Covid; Piera Aiello, entrata nel gruppo Misto dopo essere uscita in polemica dai pentastellati; Maria Teresa Baldini passata dal Misto a Forza Italia dopo essere già uscita da Fratelli d’Italia. Siamo dunque alle solite: idirestano una costante al di là delle legislature, dei governi, delle maggioranze e delle opposizioni. Ed è proprio per questo motivo che il Movimento cinque stelle, nell’ottica di una riforma progressiva dell’attività parlamentare, starebbe pensando di riprendere in mano unadidel ...

