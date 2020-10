Autostrade | il governo è in crisi | mancano solo 10 giorni

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Situazione di stallo sulla questione diper l’Italia, tra 10il Cdm per prendere una decisione. Tempo scaduto. L’ultimatum lanciato daluna settimana fa, prima di decidere sulla revoca ad Atlantia, è scaduto mercoledì 30 settembre. Eppure il, guidato dal premier Giuseppe Conte, appare ancora indeciso sul da farsi. Le parole … L'articolo, ilè in10proviene da www.meteoweek.com.

HuffPostItalia : La battaglia su Autostrade tra Governo e Benetton finisce davanti alla Consob - matteosalvinimi : #Salvini: Gli Italiani hanno bisogno di un governo che si prenda la responsabilità di fare delle scelte. Pd-5S-Renz… - Azione_it : Su #Autostrade va in scena il solito balletto del Governo: su giornali e social proclami durissimi, nei fatti compr… - mariavenera2 : RT @GruppoFISenato: 'Fin da luglio avevo previsto il fallimento del piano del Governo su #Aspi. Ora lo ammette anche il Presidente #Conte'.… - crbzz971 : RT @lauracesaretti1: Sul caso Autostrade il governo sta raggiungendo vette impensabili di ridicolo. Ma si può essere più cialtroni e irresp… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade governo

Roma, 01 ott 19:12 - (Agenzia Nova) - Atlantia afferma che "le continue ventilate minacce di revoca da parte del governo" risultano, scrive il Gruppo in una nota, "in aperto contrasto con la clausola ...Tale esposto - spiega Atlantia - si rende necessario per tutelare gli interessi degli oltre 37.000 azionisti e investitori della società e garantire la parità informativa, tenuto conto che nessuna ...