Zampa: “Li avrei chiusi in una bolla, ma non hanno voluto. Ora rafforziamo il protocollo” (Di mercoledì 30 settembre 2020) La sottosegretaria di Stato alla Salute, Sandra Zampa, è tornata a parlare in radio, dopo le dichiarazioni rilasciate stamattina a Radio Capital (“La Serie A va sospesa, lo dicono i protocolli”), a cui ha fatto seguito la precisazione che, a deciderlo, devono essere Figc e club. A Radio Kiss Kiss Napoli la Zampa spiega: “Il protocollo dice che i positivi non possono giocare. Se il Genoa decide di far giocare atleti negativi o la primavera lo può fare. Il campionato non si sospende. La scelta di non vivere una bolla sterile è stata presa da loro. avrei scelto sin dall’inizio la bolla sterile per salvaguardare la salute di tutti i protagonisti del mondo del calcio. Per preservare le nostre attività avrei scelto la via del rigore. Bisogna ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) La sottosegretaria di Stato alla Salute, Sandra, è tornata a parlare in radio, dopo le dichiarazioni rilasciate stamattina a Radio Capital (“La Serie A va sospesa, lo dicono i protocolli”), a cui ha fatto seguito la precisazione che, a deciderlo, devono essere Figc e club. A Radio Kiss Kiss Napoli laspiega: “Il protocollo dice che i positivi non possono giocare. Se il Genoa decide di far giocare atleti negativi o la primavera lo può fare. Il campionato non si sospende. La scelta di non vivere unasterile è stata presa da loro.scelto sin dall’inizio lasterile per salvaguardare la salute di tutti i protagonisti del mondo del calcio. Per preservare le nostre attivitàscelto la via del rigore. Bisogna ...

napolista : #Zampa: “Li avrei chiusi in una bolla, ma non hanno voluto. Ora rafforziamo il protocollo” “Il protocollo dice che… - FabrizioCossu : RT @Corriere: Zampa: «La serie A va sospesa. I protocolli parlano chiaro e la Federcalcio li ha sottoscritti» - Nerazzurro1693 : I soldi per non far fallire le società e un intero movimento calcistico in Italia li mette la sottosegretaria… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Zampa: «La serie A va sospesa. I protocolli parlano chiaro e la Federcalcio li ha sottoscritti» - graziellacesari : RT @Corriere: Zampa: «La serie A va sospesa. I protocolli parlano chiaro e la Federcalcio li ha sotto... -

Ultime Notizie dalla rete : Zampa “Li Trovato un bellissimo esemplare di falco pellegrino ferito a una zampa ciociariaoggi.it