Vendetta fredda di un killer sadico e insensibile

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tiziana Paolocci Il 21enne ha voluto realizzare un macabro rituale: mosso dall'invidia della vita dei fidanzati «Ragazzo infermiere Via Montello». Per Eleonora e Daniele era semplicemente questo Antonio Giovanni De Marco, il ventunenne che negli ultimi mesi aveva affittato una camera nell'appartamento dell'arbitro, in via Montello. La prima chat con ilporta la data del 29 ottobre ed è l'inizio della fine. A luglio lo studente aveva chiesto di prendere di nuovo quella stanza e i due fidanzati avevano commentato con ironia una nuova locazione. Eleonora aveva aggiunto «torna tutto come prima», accompagnando la frase con una risata. Perché? Forse nella precedente coabitazione c'è un episodio che ha fatto scattare la rabbia nell'aspirante infermiere, rimasto ferito al punto da trasformarsi in carnefice. ...