Twitch sarà partner di LVP per la Valorant Genesis Cup

LVP, l'organizzatore di tornei spagnolo con sede a Barcellona, specializzato anche nella trasmissione di eventi, e Twitch hanno annunciato il lancio della Genesis Cup. Si tratterà di un torneo dedicato a Valorant diviso in 5 competizioni che daranno la possibilità alle squadre spagnole e ai videogiocatori in generale di competere in partite multigiocatore in prima persona. Il premio finale per la Genesis Cup è di 20 mila euro. Questo evento di esports sarà interamente online e si svolgerà tra ottobre e dicembre suddiviso in cinque eventi totalmente indipendenti. Ogni evento sarà composto da otto squadre con sei di queste invitate e due invece dovranno guadagnarsi il loro posto attraverso la piattaforma ArenaGG–LVP.

