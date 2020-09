Traffico Roma del 30-09-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 settembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione in studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delindicato in calo sulla rete viaria cittadina sulla raccordo anulare abbiamo rallentamenti ora di lieve entità in carreggiata interna tra Nomentana il bivio per laL’Aquila in carreggiata esterna permangono code a tratti a partire dal bivio per laFiumicino fino all’uscita Ostia Acilia e poi tra Piernina sulla tangenziale coda in direzione di San Giovanni tra Tor di Quinto e la Salaria e poi tra l’uscita Pietralata Monti Tiburtini il video per lana qui su quest’ultima ci sono cose da Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione quindi del centro ...