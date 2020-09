Saldatrice tig | come utilizzarla correttamente e in sicurezza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Non tutti hanno l’esperienza necessaria per poter dire di essere maestri nella saldatura, eppure si tratta di un’operazione importante, soprattutto quando si è da soli in casa o si ha un hobbyil fai-da-te. Utilizzare latig permette di godere di alcuni vantaggi, ma reputiamo fondamentale sottolineare che, oltre a saper gestire sapientemente un dispositivo simile per realizzare modelli più o meno particolari, è altresì importante praticare in totale. Saldare pezzi di grande spessore è più facile rispetto quelli più sottili, perché questi ultimi tendono a bucarsi velocemente sotto la pressione dello strumento e dell’arco voltaico. Ecco il motivo per cui, in questi casi, molti professionisti consigliano di adoperare un dispositivo con ...