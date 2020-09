Omicidio Vannini, confermata la sentenza post appello: 14 anni a Ciontoli, 9 anni a moglie e figli (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ arrivato l’esito della sentenza della Corte di assise di appello di Roma sul caso relativo al giovane Marco Vannini, che nella notte tra il 17 e 18 maggio del 2015 fu ucciso a Ladispoli nell’abitazione della sua compagna. La Corte ha confermato la pena per Antonio Ciontoli per Omicidio volontario con dolo eventuale e a nove anni e quattro mesi per concorso anomalo in Omicidio volontario i figli Martina e Federico Ciontoli e la moglie Maria Pezzillo. Cosa accadde Antonio Ciontoli, padre della fidanzata di Marco, sparò un unico e fatale colpo di pistola mentre il giovane era nella vasca da ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ arrivato l’esito delladella Corte di assise didi Roma sul caso relativo al giovane Marco, che nella notte tra il 17 e 18 maggio del 2015 fu ucciso a Ladispoli nell’abitazione della sua compagna. La Corte ha confermato la pena per Antoniopervolontario con dolo eventuale e a novee quattro mesi per concorso anomalo involontario iMartina e Federicoe laMaria Pezzillo. Cosa accadde Antonio, padre della fidanzata di Marco, sparò un unico e fatale colpo di pistola mentre il giovane era nella vasca da ...

