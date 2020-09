Omicidio Vannini, Antonio Ciontoli condannato a 14 anni: 9 anni e 4 mesi a moglie e figli (Di mercoledì 30 settembre 2020) La seconda corte d’assise d’appello di Roma ha condannato a 14 anni di reclusione per Omicidio volontario con dolo eventuale il sottufficiale della Marina Militare Antonio Ciontoli per la morte di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 30 settembre 2020) La seconda corte d’assise d’appello di Roma haa 14di reclusione pervolontario con dolo eventuale il sottufficiale della Marina Militareper la morte di...

RaiNews : Omicidio #Vannini, condanna a 14 anni per Antonio #Ciontoli, 9 anni per famiglia. Notizia in aggiornamento su… - repubblica : Omicidio Marco Vannini, Ciontoli condannati: 14 anni per Antonio, 9 e 4 mesi a moglie e figli - redazioneiene : +++ VANNINI, 14 ANNI PER CIONTOLI, 9 ANNI PER I FAMILIARI +++ #MarcoVannini - ArmandoPalmegi1 : Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni per l'omicidio volontario di Marco Vannini - SofiaMa94711842 : RT @repubblica: Omicidio Marco Vannini, Ciontoli condannati: 14 anni per Antonio, 9 e 4 mesi a moglie e figli [di MARIA ELENA VINCENZI e FR… -