L'Atalanta è una macchina da gol, 4-1 contro la lazio (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'Atalanta fa un sol boccone della lazio, sconfitta 4-1 in casa nel recupero della prima giornata di Serie A. La Dea risolve già tutto nel primo tempo, tre occasioni e tre gol di Gosens, Hateboer e Gomez. Nella ripresa i biancocelesti provano la rimonta con Caicedo, ma la doppietta del Papu chiude i conti all'Olimpico e porta la squadra di Gasperini in vetta a punteggio pieno. Tra le due non è mai una sfida banale: anche se si gioca a inizio campionato, è già una gara di alta classifica. I ritmi sono forsennati, non manca la cattiveria agonistica. I biancocelesti arrivano per primi alla porta, con la doppia chance di Marusic e Immobile, murato da Palomino. La Dea, invece, alla prima occasione trova il gol. Al 10′ sponda di Hateboer, Gosens mette in rete lo 0-1. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'fa un sol boccone della, sconfitta 4-1 in casa nel recupero della prima giornata di Serie A. La Dea risolve già tutto nel primo tempo, tre occasioni e tre gol di Gosens, Hateboer e Gomez. Nella ripresa i biancocelesti provano la rimonta con Caicedo, ma la doppietta del Papu chiude i conti all'Olimpico e porta la squadra di Gasperini in vetta a punteggio pieno. Tra le due non; mai una sfida banale: anche se si gioca a inizio campionato,; già una gara di alta classifica. I ritmi sono forsennati, non manca la cattiveria agonistica. I biancocelesti arrivano per primi alla porta, con la doppia chance di Marusic e Immobile, murato da Palomino. La Dea, invece, alla prima occasione trova il gol. Al 10′ sponda di Hateboer, Gosens mette in rete lo 0-1. ...

DiMarzio : #DePaoli all’@Atalanta_BC dalla @sampdoria #calciomercato @SkySport - ClaMarchisio8 : Che @Atalanta_BC ?????? Sempre più una gran bella realtà. #SerieA - ZZiliani : Peccato che la Serie A sia il campionato col verme. Vedendo l’Atalanta, ad esempio, già derubata la stagione scorsa… - matteoraim : RT @RadioRadioWeb: ??La #Lazio, brillante nei primi minuti e di una fragilità preoccupante in difesa, si è arresa, dimostrando anche quei li… - IlTecnico_ASR : Per me l'Atalanta lotterà per vincere lo scudetto. Squadra che gioca in maniera pazzesca. -