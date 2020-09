La serie A deve fermarsi? La sottosegretaria Zampa: «Il campionato va sospeso». Poi si corregge: «Decidano Figc e società» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreÈ scontro nel governo dopo il focolaio di Coronavirus scoperto tra giocatori e staff del Genoa, che ha rilevato 14 positivi e ha ora l’intera squadra a casa in attesa del via libera della Asl. La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, non ha dubbi sul da farsi dopo un evento del genere: la serie A deve fermarsi. A radio Capital, Zampa evoca i protocolli sottoscritti tra il governo e la Figc che secondo lei: «parlano chiaro: il campionato di serie A deve essere sospeso. I positivi – ha aggiunto – non sono in grado di giocare e possono contagiare altre persone». In attesa che sul caso Genoa si ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreÈ scontro nel governo dopo il focolaio di Coronavirus scoperto tra giocatori e staff del Genoa, che ha rilevato 14 positivi e ha ora l’intera squadra a casa in attesa del via libera della Asl. Laalla Salute, Sandra, non ha dubbi sul da farsi dopo un evento del genere: la. A radio Capital,evoca i protocolli sottoscritti tra il governo e lache secondo lei: «parlano chiaro: ildiessere. I positivi – ha aggiunto – non sono in grado di giocare e possono contagiare altre persone». In attesa che sul caso Genoa si ...

