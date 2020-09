Interrogazione a Conte per il feto sepolto col nome della madre. "Intervenga il governo" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Chiedono l’intervento del governo e della Regione Lazio per difendere il diritto alla privacy della donna che ha denunciato di avere scoperto in un cimitero della capitale la tomba del figlio abortito mesi prima con il proprio nome su una croce, nonostante avesse dato il diniego alla sepoltura. A presentare una Interrogazione parlamentare - e un’altra, parallela, al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - è un nutrito gruppo di parlamentari e consigliere regionali del Lazio. A lanciare l’iniziativa, dopo le polemiche sollevate dalla storia raccontata dalla stessa protagonista su Facebook, sono state la deputata Leu Rossella Muroni e la capogruppo della Lista Zingaretti Marta Bonafoni, ma tra i firmatari ci sono tra ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Chiedono l’intervento delRegione Lazio per difendere il diritto alla privacydonna che ha denunciato di avere scoperto in un cimiterocapitale la tomba del figlio abortito mesi prima con il propriosu una croce, nonostante avesse dato il diniego alla sepoltura. A presentare unaparlamentare - e un’altra, parallela, al presidenteRegione Lazio Nicola Zingaretti - è un nutrito gruppo di parlamentari e consigliere regionali del Lazio. A lanciare l’iniziativa, dopo le polemiche sollevate dalla storia raccontata dalla stessa protagonista su Facebook, sono state la deputata Leu Rossella Muroni e la capogruppoLista Zingaretti Marta Bonafoni, ma tra i firmatari ci sono tra ...

