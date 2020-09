Grande Fratello Vip 5: svelato il compenso di Gabriel Garko! (Di mercoledì 30 settembre 2020) Qualche giorno fa Gabriel Garko è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco. Il risultato è stato un vero e proprio momento di Grande emozione, sancito da un lungo abbraccio tra le lacrime. Insomma tutto bellissimo e struggente, ma a che prezzo? Come rende noto Selvaggia Lucarelli, il famoso attore avrebbe percepito un compenso molto alto per partecipare al reality e altrettanto alto per andare a Verissimo da Silvia Toffanin. LEGGI ANCHE — Chiara Ferragni denunciata dal Codacons ancora una volta Gabriel Garko quanto ha guadagnato per partecipare al Grande Fratello vip? L’entrata di Gabriel Garko nella casa del Grande ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 30 settembre 2020) Qualche giorno faGarko è entrato nella casa delVip per fare una sorpresa alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco. Il risultato è stato un vero e proprio momento diemozione, sancito da un lungo abbraccio tra le lacrime. Insomma tutto bellissimo e struggente, ma a che prezzo? Come rende noto Selvaggia Lucarelli, il famoso attore avrebbe percepito unmolto alto per partecipare al reality e altrettanto alto per andare a Verissimo da Silvia Toffanin. LEGGI ANCHE — Chiara Ferragni denunciata dal Codacons ancora una voltaGarko quanto ha guadagnato per partecipare alvip? L’entrata diGarko nella casa del...

