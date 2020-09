Coronavirus, perché alcuni sviluppano forme più gravi? La risposta potrebbe essere un’antica eredità dei Neanderthal (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Covid-19 colpisce alcune persone in modo molto più grave di altre e l’idea è che fattori ancora sconosciuti giochino un ruolo in questo fenomeno. Uno di questi fattori risale addirittura all’uomo di Neanderthal. Uno studio pubblicato su ‘Nature’ svela, infatti, che un segmento di Dna che aumenta fino a tre volte il rischio di sviluppare una forma grave di Covid-19 è stato ereditato proprio dai nostri ‘cugini’ Neanderthal. Lo studio è stato condotto dai ricercatori del Karolinska Institutet di Stoccolma e del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Germania). Il team di Hugo Zeberg e Svante Pääbo del Karolinska Institutet spiega ora che un cluster di geni sul cromosoma 3, associato a un rischio più elevato di Covid-19 grave è molto simile alle ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Covid-19 colpisce alcune persone in modo molto più grave di altre e l’idea è che fattori ancora sconosciuti giochino un ruolo in questo fenomeno. Uno di questi fattori risale addirittura all’uomo di. Uno studio pubblicato su ‘Nature’ svela, infatti, che un segmento di Dna che aumenta fino a tre volte il rischio di sviluppare una forma grave di Covid-19 è stato ereditato proprio dai nostri ‘cugini’. Lo studio è stato condotto dai ricercatori del Karolinska Institutet di Stoccolma e del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Germania). Il team di Hugo Zeberg e Svante Pääbo del Karolinska Institutet spiega ora che un cluster di geni sul cromosoma 3, associato a un rischio più elevato di Covid-19 grave è molto simile alle ...

