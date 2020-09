Cibo mal conservato e scaduto destinato agli “All you can eat” | sequestrate 10 tonnellate di alimenti

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 30 settembre 2020)malo addiritturadestinati“All you can eat”. E’ quanto ha scoperto la Guardia di Finanza, che ha sequestrato ben 10di, molte dei quali avevano anche le etichette falsificate.mal“All you can eat” I sigilli sono stati applicati ad un deposito … L'articolomal“All you can eat”:10diTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.