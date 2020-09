Chi è Fabiola Gianotti, la super scienziata scelta da Papa Francesco (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Tra un mese esatto compirà sessant'anni e dopo la nomina a direttrice generale dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Cern), questa nuova nomina è per Fabiola Gianotti, l'ennesimo riconoscimento della sua grande capacità di scienziata. La fisica nata a Roma e cresciuta a Milano è stata chiamata da Papa Francesco a far parte di una istituzione davvero molto importante che conta al suo interno diversi premi Nobel e scienziati di altissimo livello del calibro, solo per citarne alcuni di Steven Chu, che ha anche ricoperto il ruolo di Segretario per l'energia negli Stati Uniti, Carlo Rubbia, Shinya Yamanaka, lo scopritore delle cellule staminali pluripotenti indotte. Gianotti non è nuova a questi ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Tra un mese esatto compirà sessant'anni e dopo la nomina a direttrice generale dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Cern), questa nuova nomina è per, l'ennesimo riconoscimento della sua grande capacità di. La fisica nata a Roma e cresciuta a Milano è stata chiamata daa far parte di una istituzione davvero molto importante che conta al suo interno diversi premi Nobel e scienziati di altissimo livello del calibro, solo per citarne alcuni di Steven Chu, che ha anche ricoperto il ruolo di Segretario per l'energia negli Stati Uniti, Carlo Rubbia, Shinya Yamanaka, lo scopritore delle cellule staminali pluripotenti indotte.non è nuova a questi ...

Il Papa ha nominato Fabiola Gianotti, la direttrice generale del CERN di Ginevra membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze.

