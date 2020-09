Un libro da salvare: “Suite francese” di Irène Némirovsky (Di martedì 29 settembre 2020) Il libro è incompiuto in quanto l’autrice, ebrea, non potè portarlo a termine per essere morta, a 39 anni, nel campo di concentramento di Auschwitz Di Salvatore D’Agostino Mi è stato chiesto di raccontare il libro che salverei in caso di catastrofe. La richiesta lascia presumere che farlo, in una situazione del genere, sia quanto meno pensabile. Il che non mi pare così scontato. A chi non fosse già un lettore, infatti, la domanda risulterebbe inutile. Più appropriato, molto probabilmente, sarebbe chiedergli “cosa” porterebbe con sé. Se penso all’inutilizzabilità di uno strumento tecnologico – con una catastrofe, infatti, sarebbe impossibile avere connessione ed energia elettrica per alimentarlo – sarei davvero curioso di sapere quale altra ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 settembre 2020) Ilè incompiuto in quanto l’autrice, ebrea, non potè portarlo a termine per essere morta, a 39 anni, nel campo di concentramento di Auschwitz Di Salvatore D’Agostino Mi è stato chiesto di raccontare ilche salverei in caso di catastrofe. La richiesta lascia presumere che farlo, in una situazione del genere, sia quanto meno pensabile. Il che non mi pare così scontato. A chi non fosse già un lettore, infatti, la domanda risulterebbe inutile. Più appropriato, molto probabilmente, sarebbe chiedergli “cosa” porterebbe con sé. Se penso all’inutilizzabilità di uno strumento tecnologico – con una catastrofe, infatti, sarebbe impossibile avere connessione ed energia elettrica per alimentarlo – sarei davvero curioso di sapere quale altra ...

Per me la rivoluzione ambientale è un mosaico di molte cose; ci sono però delle premesse necessarie e a mio avviso quella principale è il sentimento, il ...

In occasione del 45esimo anniversario del massacro del Circeo Fanpage.it ha intervistato Roberto Colasanti e Letizia Lopez, fratello e sorella di Donatella e Rosaria le due ragazza di 19 e 17 anni se ...

