Ritrovato manuale del ' 700 che insegnava a vivere fino a 150 anni 

(Di martedì 29 settembre 2020) AGI - Un rarodel '700 chea 150 anni, sarà restituito domani dai carabinieri ai frati di un convento di Firenze. Il volume era stato trafugato oltre 60 anni fa, ma è statograzie alle indagini del nucleo dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. La ricerca di rimedi per allungare la durata della vita ha ispirato autori di ogni parte del mondo sin dall'Antichità, intrecciando il sapere alla mitologia, la filosofia alle credenze religiose. Il fisico tedesco Johann Heinrich Cohausen (1665-1750), scrittore celebre in Francia, Germania e Inghilterra, è autore di "Ermippo Redivivo o sia il metodo di prolungare la vita e il vigore", curiosissimo trattato di medicina e filosofia ermetica che ...