Ricciardi | Seconda ondata? Non è ancora finita la prima

AGI - "Seconda ondata? In realtà non è mai finita la prima. Quello che abbiamo fatto è stato appiattire la curva epidemica ma non azzerarla, quindi, quando ci sono le condizioni favorevoli, come sono state quelle dei comportamenti estivi e adesso purtroppo il freddo, la curva si riapre". Lo ha detto Walter Ricciardi, del Comitato Esecutivo Oms e consulente del ministero della Salute a "Buongiorno su Sky TG24". "È ancora la prima ondata - ha aggiunto - che di fatto viene chiamata seconda solo perché corrisponde a una nuova stagione, ma la pandemia è sempre quella. L'azzeramento non è avvenuto e ..."

