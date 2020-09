Renato Zero, Canale 5 ne festeggia i 70 anni con un concerto (Di martedì 29 settembre 2020) Alla vigilia dei suoi 70 anni, Canale 5 manda in onda uno speciale, “Zero Il Folle” che vuole ripercorrere la straordinaria carriera di Renato Zero Domani Renato Zero compirà 70 anni: per omaggiarlo, questa sera in prima serata Canale 5 manderà in onda uno speciale, intitolato “Zero Il Folle”, che ne vuole ripercorrere la carriera e i successi. Filo rosso del racconto, le immagini dei due ultimi concerti sold out (prima del lockdown) che Renato ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago lo scorso Gennaio; Nel corso della serata, interverranno anche diversi ospiti quali: Giancarlo Giannini, Sabrina Ferilli, Alessandro Haber, Monica Guerritore, Serena ... Leggi su zon (Di martedì 29 settembre 2020) Alla vigilia dei suoi 705 manda in onda uno speciale, “Il Folle” che vuole ripercorrere la straordinaria carriera diDomanicompirà 70: per omaggiarlo, questa sera in prima serata5 manderà in onda uno speciale, intitolato “Il Folle”, che ne vuole ripercorrere la carriera e i successi. Filo rosso del racconto, le immagini dei due ultimi concerti sold out (prima del lockdown) cheha tenuto al Mediolanum Forum di Assago lo scorso Gennaio; Nel corso della serata, interverranno anche diversi ospiti quali: Giancarlo Gini, Sabrina Ferilli, Alessandro Haber, Monica Guerritore, Serena ...

