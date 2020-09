Raimondo Todaro pronto a tornare? L’annuncio che tutti stavano aspettando (Di martedì 29 settembre 2020) Raimondo Todaro pronto a tornare? È questa la domanda che tutti i fan di Ballando con le stelle si stanno ponendo in questi giorni, noi abbiamo la risposta. foto facebookMilly Carlucci, padrona di casa dello show del sabato sera di Rai Uno ha tramite i canali social fatto un grande annuncio che ha riempito di gioia tutti i fan del ballerino siciliano che proprio nei giorni scorsi hanno vissuto ore di apprensione. Il giovane in coppia con Elisa Isoardi ha dovuto momentaneamente abbandonare la gara per una brutta appendicite che lo ha costretto a sottoporsi a tante ore di operazione chirurgica e che lo ha impossibilitato a partecipare alla scorsa puntata dello show. Oggi però, la padrona di casa ha dato una notizia davvero importante, scopriamo insieme di ... Leggi su chenews (Di martedì 29 settembre 2020)? È questa la domanda chei fan di Ballando con le stelle si stanno ponendo in questi giorni, noi abbiamo la risposta. foto facebookMilly Carlucci, padrona di casa dello show del sabato sera di Rai Uno ha tramite i canali social fatto un grande annuncio che ha riempito di gioiai fan del ballerino siciliano che proprio nei giorni scorsi hanno vissuto ore di apprensione. Il giovane in coppia con Elisa Isoardi ha dovuto momentaneamente abbandonare la gara per una brutta appendicite che lo ha costretto a sottoporsi a tante ore di operazione chirurgica e che lo ha impossibilitato a partecipare alla scorsa puntata dello show. Oggi però, la padrona di casa ha dato una notizia davvero importante, scopriamo insieme di ...

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Bosco71207458 : RAIMONDO TODARO: HO VISSUTO UN ANNO DI MERDA MA NESSUNO MI TOGLIERÀ IL Sorriso. GRANDE Continua sempre così... ????????… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: RAIMONDO TODARO: HO VISSUTO UN ANNO DI MERDA MA NESSUNO MI TOGLIERÀ IL SORRISO - bernairama : RT @Vicinisempreee: Raimondo Todaro è da proteggere ??. -