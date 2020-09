Prato | uccide l’amico con una coltellata Poi ferisce la compagna Arrestato nella notte

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Prato, uccide 44enne a coltellate e ferisce la compagna: fermato un amico. «Addosso i vestiti insanguinati» https://t.c… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Accoltella e uccide un 44enne e ferisce la compagna: fermato un amico della coppia - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Prato, uccide 44enne a coltellate e ferisce la compagna: fermato un amico. «Addosso i vestiti insanguinati» https://t.… - Corriere : Accoltella e uccide un 44enne e ferisce la compagna: fermato un amico della coppia - corrierefirenze : #Prato, accoltella e uccide un uomo di 44 anni, ferisce la compagna: fermato un amico -

Questa notte, a Prato, si è consumato un brutale omicidio. Il 44enne Mirko Congera, ha subito un accoltellamento a morte nella sua casa in via Firenze alle Querce. Ferita invece gravemente (ma non ris ...Tragedia stanotte a Prato. Un uomo di 44 anni, Mirko Congera, è stato ucciso a coltellate all’interno della sua abitazione in via Firenze. Gravemente ...