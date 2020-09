Pensione di invalidità: dal 2 novembre aumento a 651 euro e oltre 1000 euro di arretrati (Di martedì 29 settembre 2020) Finalmente gli invalidi civili totali potranno tirare un respiro di sollievo. Dal 2 novembre sarà in pagamento, per il primo mese, la Pensione con relativo aumento per un importo totale di 651,51 euro mensili. Ma non basta, lo stesso mese gli invalidi percepiranno anche gli arretrati spettanti dal primo agosto, ovvero 365 euro per le tre mensilità in cui non è stato erogato l’aumento (agosto, settembre ed ottobre). Per capire il giorno esatto in cui la Pensione di invalidità sarà erogata, in ogni caso, è necessario attendere le notizie da parte dell’INPS e di poste Italiane per sapere se anche per la Pensione di novembre si ... Leggi su pensioniefisco (Di martedì 29 settembre 2020) Finalmente gli invalidi civili totali potranno tirare un respiro di sollievo. Dal 2sarà in pagamento, per il primo mese, lacon relativoper un importo totale di 651,51mensili. Ma non basta, lo stesso mese gli invalidi percepiranno anche glispettanti dal primo agosto, ovvero 365per le tre mensilità in cui non è stato erogato l’(agosto, settembre ed ottobre). Per capire il giorno esatto in cui ladi invalidità sarà erogata, in ogni caso, è necessario attendere le notizie da parte dell’INPS e di poste Italiane per sapere se anche per ladisi ...

