Non Pulisce La Casa, Prende La Moglie a Martellate in Faccia: Arrestato (Di martedì 29 settembre 2020) Non voleva fare le pulizie come richiesto dal marito, alla fine la discussione si è conclusa con una martellata in Faccia, 52enne denunciato. Si era rifiutata di svolgere le faccende di Casa come le aveva chiesto il marito, alla fine è stata presa a Martellate in Faccia. Succede a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, … Leggi su youreduaction (Di martedì 29 settembre 2020) Non voleva fare le pulizie come richiesto dal marito, alla fine la discussione si è conclusa con una martellata in, 52enne denunciato. Si era rifiutata di svolgere le faccende dicome le aveva chiesto il marito, alla fine è stata presa ain. Succede a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, …

