Milik verso l’estero. Intanto il Napoli si gode Osimhen (Di martedì 29 settembre 2020) È Victor Osimhen il protagonista indiscusso di queste prime uscite stagionali del Napoli. Chiamato a sostituire Milik, sicuro partente dopo un’annata turbolenta, il nigeriano si è preso sulle spalle il peso dell’attacco. Pur non avendo segnato nel 6-0 tennistico con il quale il Napoli ha surclassato il Genoa, l’ex Lille ha dato un grosso contributo alla manovra degli azzurri, fornendo anche un assist. Gattuso può dunque stare tranquillo: ha trovato un elemento in grado di abbinate ottime doti fisiche e qualitative. Con l’esplosione del nigeriano, lo spazio per Arek Milik si restringe ulteriormente. Dopo aver visto sfumare le opzioni Roma e Juventus, per lui restano vive alcune piste estere, in particolare dalla Premier League ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 settembre 2020) È Victoril protagonista indiscusso di queste prime uscite stagionali del. Chiamato a sostituire, sicuro partente dopo un’annata turbolenta, il nigeriano si è preso sulle spalle il peso dell’attacco. Pur non avendo segnato nel 6-0 tennistico con il quale ilha surclassato il Genoa, l’ex Lille ha dato un grosso contributo alla manovra degli azzurri, fornendo anche un assist. Gattuso può dunque stare tranquillo: ha trovato un elemento in grado di abbinate ottime doti fisiche e qualitative. Con l’esplosione del nigeriano, lo spazio per Areksi restringe ulteriormente. Dopo aver visto sfumare le opzioni Roma e Juventus, per lui restano vive alcune piste estere, in particolare dalla Premier League ...

GAZZETTA, Vlahovic verso il prestito. Avanza Piatek

Si deciderà nei prossimi giorni, in cui potrà succedere di tutto: davanti il sogno Milik non ha mai concesso aperture, per questo Piatek resta sempre un'opzione valida.

