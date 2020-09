L' isola di Guafo in vendita | a rischio biodiversità e indigeni del Cile

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 settembre 2020) L’, a trentasette chilometri a sud di Chiloé nella Patagoniana, segna l’entrata al Golfo di Corcovado, il luogo più importante per l’alimentazione delle balene azzurre e le megattere che in stagione solcano numerose le sue acque, già fortemente impoverite dagli allevamenti intensivi del salmone.Unica traccia umana fino a ora presente, un presidio della marina militarena incaricata di accudire il faro. L’misura circa ventimila ettari con più di 44 miglia di costa, e fa parte del territorio ancestrale della locale comunità mapuche, costituendo una delle molte proprietà collettive di cui gli abitanti originari sono stati negli anni spogliati a favore dei privati, e per la cui restituzione si stanno da anni ...