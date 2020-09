ILING, UNA FRECCIA INGLESE NELL’ARCO DELLA JUVE (Di martedì 29 settembre 2020) La JUVE guarda – soprattutto – al futuro, non solo al presente. Dopo l’arrivo di McKennie e Kulusevski – senza contare Arthur – i bianconeri hanno chiuso nelle ultime settimane per Samuel ILING–Junior, purosangue britannico. Esterno sinistro, nonché all’occorrenza punta centrale, ILING andrà a rinforzare le giovanili del club bianconero con un occhio di riguardo alla prima squadra. Nato in Inghilterra il 4 ottobre del 2003, ILING è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea – dopo gli inizi al Clissold Rangers FC – senza però riuscire a imporsi sotto la guida di Lampard preferendo così una nuova avventura fuori dai confini nazionali. In maglia Blues, però, è riuscito a mettersi in mostra in Youth League con Andy ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020) Laguarda – soprattutto – al futuro, non solo al presente. Dopo l’arrivo di McKennie e Kulusevski – senza contare Arthur – i bianconeri hanno chiuso nelle ultime settimane per Samuel–Junior, purosangue britannico. Esterno sinistro, nonché all’occorrenza punta centrale,andrà a rinforzare le giovanili del club bianconero con un occhio di riguardo alla prima squadra. Nato in Inghilterra il 4 ottobre del 2003,è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea – dopo gli inizi al Clissold Rangers FC – senza però riuscire a imporsi sotto la guida di Lampard preferendo così una nuova avventura fuori dai confini nazionali. In maglia Blues, però, è riuscito a mettersi in mostra in Youth League con Andy ...

junews24com : Juventus Youth: la Primavera scopre Iling-Junior, c’è una rivelazione in Under 17 - junews24com : Juventus Youth: la Primavera scopre Iling-Junior, c'è una rivelazione in Under 17 - -

Ultime Notizie dalla rete : ILING UNA ILING, UNA FRECCIA INGLESE NELL’ARCO DELLA JUVE alfredopedulla.com Webinar Inlingua Verona: «The transformation of the self in the new normal»

In this webinar con il Dott. Richard Collins we will address the transformation of the self both professionally and personally. «Think Global, Act Local» has this mindset changed in the post Covid-19 ...

Inlingua Verona presenta i webinar gratuiti di lingua

“COME IMPARARE LO SPAGNOLO ONLINE CON IL METODO INLINGUA” – mercoledì 16 settembre, mercoledì 7 ottobre, martedì 13 ottobre. Si entrerà subito nel vivo di una lezione di Spagnolo online dove con esemp ...

In this webinar con il Dott. Richard Collins we will address the transformation of the self both professionally and personally. «Think Global, Act Local» has this mindset changed in the post Covid-19 ...“COME IMPARARE LO SPAGNOLO ONLINE CON IL METODO INLINGUA” – mercoledì 16 settembre, mercoledì 7 ottobre, martedì 13 ottobre. Si entrerà subito nel vivo di una lezione di Spagnolo online dove con esemp ...