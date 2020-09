Genoa, Faggiano: “Ora mi spiego il crollo col Napoli. Torino? Chiederemo rinvio” (Di martedì 29 settembre 2020) Continuano a far discutere i 14 casi di positività in casa Genoa, rilevati solamente dopo la sfida persa contro il Napoli nella seconda giornata del campionato di Serie A. Il ds del club rossoblù, Daniele Faggiano, è voluto intervenire in merito: “Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo…”, ha confessato a Il Secolo XIX: “Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso lo Chiederemo: non ci possiamo allenare”, ha detto il ds Faggiano. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Continuano a far discutere i 14 casi di positività in casa, rilevati solamente dopo la sfida persa contro ilnella seconda giornata del campionato di Serie A. Il ds del club rossoblù, Daniele, è voluto intervenire in merito: “Ora miilnel secondo tempo…”, ha confessato a Il Secolo XIX: “Il rinvio con il? Ora vediamo, penso lo: non ci possiamo allenare”, ha detto il ds

