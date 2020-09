Francesco Testi: “Rissa con Morra? Falsa. A Garko ha fatto comodo fingere” (Di martedì 29 settembre 2020) Francesco Testi è tornato a parlare dell’Aresgate, di Massimiliano Morra e di Adua Del Vesco. Dopo il lungo sfogo su Instagram l’attore si è raccontato a Selvaggia Lucarelli per il portale TPI e ha fatto luce su alcuni punti della questione. Come ad esempio la vecchia rissa con Morra, avvenuta per via di Adua, che … L'articolo Francesco Testi: “Rissa con Morra? Falsa. A Garko ha fatto comodo fingere” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 29 settembre 2020)è tornato a parlare dell’Aresgate, di Massimilianoe di Adua Del Vesco. Dopo il lungo sfogo su Instagram l’attore si è raccontato a Selvaggia Lucarelli per il portale TPI e haluce su alcuni punti della questione. Come ad esempio la vecchia rissa con, avvenuta per via di Adua, che … L'articolo: “Rissa con. Ahafingere” proviene da Gossip e Tv.

ArmyRenzi : @Francesco_Testi @G23Mld @BarbaraRaval @valy_s @Acidelius Non sarebbe un quotidiano spazzatura ... di giornalai disinformatori ! - comitatoliberta : RT @Andyphone: @Francesco_Testi @hampelotto2 @G23Mld @BarbaraRaval @valy_s @Acidelius Visto che i vaccini per il Covid tardano c'è da piazz… - umchiricostudi1 : @Francesco_Testi @G23Mld @BarbaraRaval @valy_s @Acidelius Quindi è un’influenza? - LadyNews_ : #FrancescoTesti difende #AlbertoTarallo: 'Non butto m***a nel piatto in cui ho mangiato' - Neyhtiri : #gfvip Francesco Testi a TPI: “Garko, Adua, Tarallo: altro che setta, vi racconto tutta la verità sull’AresGate”… -