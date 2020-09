Formula 1 | Hamilton | “A volte reagisco nel modo sbagliato | ma sono semplicemente umano”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 settembre 2020) “C’è il rischio che io non faccia sempre la cosa giusta di fronte alle avversità. C’è il rischio che io non reagisca sempre nelin cui voi volete quando la tensione è alta,ma dopotuttoumano e appassionato di ciò che faccio. Sto imparando e sto crescendo ogni giorno, prenderò le mie lezioni continuando a lottare per la prossima. Ringrazio coloro che mi sostengono e chequi a lottare con me. Still we rise” queste le parole del pilota di1 Lewispubblicate sul suo profilo Twitter. Il britannico si riferiva probabilmente a quanto accaduto nell’ultimo GP, quello di Sochi (Russia), in merito alla sua reazione una volta scoperta la penalità di 10 secondi inflittagli. Il ...