Emergono alcuni problemi TIM oggi 29 settembre: chiamate e ADSL non funzionano (Di martedì 29 settembre 2020) Nella giornata di oggi, gli sporadici problemi TIM che erano stati segnalati da alcuni utenti sono purtroppo tornati. Il gigante della telefonia, che copre con successo tutto il territorio italiano, sta infatti attraversando un piccolo momento di cedimento sulle sue linee in questa mattinata autunnale, con diverse problematiche che toccano sia la linea fissa che quella mobile. Come è possibile verificare sulle pagine del sito Downdetector – per chi non lo sapesse, si tratta di un portale adibito proprio al monitoraggio di vari servizi online -, alcuni clienti stanno facendo registrare alcuni disagi in diverse parti del Bel Paese, con criticità soprattutto nelle zone di Roma, Bologna, Reggio Emila e Napoli, più alcuni sporadici problemi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Nella giornata di, gli sporadiciTIM che erano stati segnalati dautenti sono purtroppo tornati. Il gigante della telefonia, che copre con successo tutto il territorio italiano, sta infatti attraversando un piccolo momento di cedimento sulle sue linee in questa mattinata autunnale, con diverse problematiche che toccano sia la linea fissa che quella mobile. Come è possibile verificare sulle pagine del sito Downdetector – per chi non lo sapesse, si tratta di un portale adibito proprio al monitoraggio di vari servizi online -,clienti stanno facendo registraredisagi in diverse parti del Bel Paese, con criticità soprattutto nelle zone di Roma, Bologna, Reggio Emila e Napoli, piùsporadici...

ASampierdarena : @casanovaxxxxx E' da settimane che lo sottolineiamo. Alcuni scenari che emergono analizzando soltanto i dati dispon… - focusTECHit : Android 11, emergono alcuni bug su dei dispositivi Pixel - | - Blackskorpion4 : RT @DM_Deluca: Due cose emergono da questa storia: la prima è che la lotta contro la casta non è un'invenzione soltanto di Grillo, ma una b… - noth2loos : RT @DM_Deluca: Due cose emergono da questa storia: la prima è che la lotta contro la casta non è un'invenzione soltanto di Grillo, ma una b… - ve10ve : RT @DM_Deluca: Due cose emergono da questa storia: la prima è che la lotta contro la casta non è un'invenzione soltanto di Grillo, ma una b… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergono alcuni SCUOLA VENEZIA Ad analizzarli nel profondo, sono i numeri migliori di tutto il Il Gazzettino Emergenza maltempo sulle strade salernitane: gli interventi della Provincia

Stampa La Provincia di Salerno è impegnata in queste ultime ore al coordinamento dei numerosi interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete viaria in tutto il territorio provinciale, a segu ...

Pandemia e società , andrà tutto bene?

Pandemia da Coronavirus. Da alcuni mesi, ad esempio, l'esito del contagio sui pazienti più vulnerabili è in costante miglioramento. Tuttavia, le stesse evidenze ci dicono che la pandemia non ha alcuna ...

Stampa La Provincia di Salerno è impegnata in queste ultime ore al coordinamento dei numerosi interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete viaria in tutto il territorio provinciale, a segu ...Pandemia da Coronavirus. Da alcuni mesi, ad esempio, l'esito del contagio sui pazienti più vulnerabili è in costante miglioramento. Tuttavia, le stesse evidenze ci dicono che la pandemia non ha alcuna ...