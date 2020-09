Davide Lorusso colpo di fulmine | Storia già scritta a Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di martedì 29 settembre 2020) Dalle anticipazioni circolate sul web, Jessica Antonini lo ha già scelto, ma non tutti credono alla sua buona fede. Stiamo parlando di, il corteggiatore preferito della tronista fin dalla prima puntata di. Tra Jessica Antonini eè stato undifin dal primo momento? O ci sono altri risvolti che non si conoscono? Il corteggiatore si è confidato col Magazine ufficiale dirivelando tutte le sue sensazioni più intime sul suo percorso, prima che si diffondesse la notizia della scelta di Jessica. “Non so se si possa parlare di un vero e propriodi, ma ...