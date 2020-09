Chi è il seducente ragazzo della pubblicità di Versace? La sua passione (Di martedì 29 settembre 2020) Sono tantissimi i modelli che fanno letteralmente girare la testa, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione: chi è il sexy ragazzo della pubblicità di Versace? Brian Shimansky, Fonte foto: Instagram (@brianshimansky)Le pubblicità di moda, di profumi oppure di calzature attirano sempre l’attenzione dei diversi telespettatori che si trovano in quel momenti davanti alla tv, sicuramente in moltissimi avranno notato lo statuario modello protagonista dello spot Versace: ecco chi è e qual è la sua particolare passione. Il bellissimo ragazzo nello scatto in alto si chiama Brian Shimansky ed è considerato l’uomo più bello del mondo secondo il famoso sito Models.com. Il “bello impossibile” oggi ... Leggi su chenews (Di martedì 29 settembre 2020) Sono tantissimi i modelli che fanno letteralmente girare la testa, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione: chi è il sexypubblicità di? Brian Shimansky, Fonte foto: Instagram (@brianshimansky)Le pubblicità di moda, di profumi oppure di calzature attirano sempre l’attenzione dei diversi telespettatori che si trovano in quel momenti davanti alla tv, sicuramente in moltissimi avranno notato lo statuario modello protagonista dello spot: ecco chi è e qual è la sua particolare. Il bellissimonello scatto in alto si chiama Brian Shimansky ed è considerato l’uomo più bello del mondo secondo il famoso sito Models.com. Il “bello impossibile” oggi ...

