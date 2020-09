Basket, Gandini: “Mi scuso con la città di Pesaro e con il sindaco, non volevo suscitare indignazione” (Di martedì 29 settembre 2020) Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A, ha fatto chiarezza in merito alle sue dichiarazioni (“Non torneremo a Pesaro, pensiamo a una location prestigiosa”) dopo la risposta del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che a nome della città ha espresso la sua amarezza. “Mi dispiace che una mia risposta abbia fatto indignare la città di Pesaro e i suoi cittadini. Ammetto che la frase potesse risultare troppo diretta, ma rispetto Pesaro per ciò che rappresenta nella storia di questo sport e per la bellissima edizione della Final Eight di Coppa Italia dello scorso febbraio. Ho sbagliato a non ricordare l’importanza di una location come Pesaro nel mio discorso. Mi scuso con il ... Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Umberto, presidente della LegaSerie A, ha fatto chiarezza in merito alle sue dichiarazioni (“Non torneremo a, pensiamo a una location prestigiosa”) dopo la risposta deldiMatteo Ricci, che a nome della città ha espresso la sua amarezza. “Mi dispiace che una mia risposta abbia fatto indignare la città die i suoi cittadini. Ammetto che la frase potesse risultare troppo diretta, ma rispettoper ciò che rappresenta nella storia di questo sport e per la bellissima edizione della Final Eight di Coppa Italia dello scorso febbraio. Ho sbagliato a non ricordare l’importanza di una location comenel mio discorso. Micon il ...

VoceGiallorossa : ???Gandini: 'Mi fa molto piacere essere accostato alla @OfficialASRoma, ma sono concentrato sul basket' #ASRoma… - forzaroma : #Gandini: 'L'interesse della Roma fa piacere, ma ora penso al basket' #ASRoma - GDPalaciosMKT : RT @SportandoIT: Umberto Gandini: A Roma sono stato molto bene, ma lavoro per la crescita del Basket - AlessandroMagg4 : RT @SportandoIT: Umberto Gandini: A Roma sono stato molto bene, ma lavoro per la crescita del Basket - SportandoIT : Umberto Gandini: A Roma sono stato molto bene, ma lavoro per la crescita del Basket -