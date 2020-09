Ascoli, un calciatore è positivo al Covid-19: isolamento di due settimane (Di martedì 29 settembre 2020) Un giocatore dell’Ascoli è positivo al Covid-19. Il club militante nel campionato di Serie B ha reso noto che “un tesserato è risultato positivo al tampone di controllo per il Covid-19 effettuato nella giornata di ieri“. “Il calciatore è asintomatico e resterà in isolamento per le prossime due settimane, in ottemperanza al protocollo nazionale – ha aggiunto l’Ascoli nella nota -. Nella giornata odierna si è provveduto ad effettuare nuovi tamponi di controllo a calciatori e staff e sono risultati tutti negativi“. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Un giocatore dell’al-19. Il club militante nel campionato di Serie B ha reso noto che “un tesserato è risultatoal tampone di controllo per il-19 effettuato nella giornata di ieri“. “Ilè asintomatico e resterà inper le prossime due, in ottemperanza al protocollo nazionale – ha aggiunto l’nella nota -. Nella giornata odierna si è provveduto ad effettuare nuovi tamponi di controllo a calciatori e staff e sono risultati tutti negativi“.

