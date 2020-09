Ama | rimozione fogli e aghi pino | oltre 200 interventi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma – A seguito dell’intensa ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la citta’, Ama, in accordo e in coordinamento con Roma Capitale, ha intensificato ulteriormente le attivita’ mirate per ladie,di, detriti in prossimita’ degli imbocchi di tombini e caditoie stradali di vie alberate e/o a forte pendenza di tutto il territorio comunale. Solo nel corso degli ultimi giorni, squadre addette con mezzi ad hoc hanno effettuato200mirati che hanno interessato tutto il territorio capitolino. Le operazioni si sono concentrate sulle vie principali di tutti i quadranti cittadini tra cui viale Trastevere, piazza Vittorio, piazza Ara Coeli, via di Ripetta, via delle Milizie, viale Giulio Cesare, piazza ...