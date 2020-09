Vittorio Sgarbi smentisce Francesca Pepe: “Fu libera nell’amarmi, mi nascosi dietro a un angolo con lei…” (Di lunedì 28 settembre 2020) Una storia di gossip montata ad arte, no, un “colpo di fulmine” durato una notte. L’ex modella e influencer Francesca Pepe e Vittorio Sgarbi raccontano versioni opposte sul loro (breve) fidanzamento. Dalla casa del Grande Fratello Vip, Francesca Pepe ha svelato al coinquilino Tommaso Zorzi che tutto nacque da una battuta a una giornalista a Sanremo, e fra loro non c’era stato in realtà nulla: “Una giornalista gli ha chiesto: ‘Che bella, ma è la tua fidanzata? e Sgarbi ha risposto: ‘Vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata’. Insomma – sottolinea convinta – è stata una cosa montata ad hoc, un servizio di gossip come tanti altri. Io non so neanche come si sia creato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Una storia di gossip montata ad arte, no, un “colpo di fulmine” durato una notte. L’ex modella e influencerraccontano versioni opposte sul loro (breve) fidanzamento. Dalla casa del Grande Fratello Vip,ha svelato al coinquilino Tommaso Zorzi che tutto nacque da una battuta a una giornalista a Sanremo, e fra loro non c’era stato in realtà nulla: “Una giornalista gli ha chiesto: ‘Che bella, ma è la tua fidanzata? eha risposto: ‘Vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata’. Insomma – sottolinea convinta – è stata una cosa montata ad hoc, un servizio di gossip come tanti altri. Io non so neanche come si sia creato ...

HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi: 'Hanno sostituito Dio con il vaccino. Revocate lo stato d'emergenza' - VittorioSgarbi : “Perché la ragione per la quale noi abbiamo bisogno di Dio è che non vogliano morire...” - Satisfictioneu : Bagatelle per un Céline. #VittorioSgarbi e Louis-Ferdinand #Céline: una intervista controcorrente. Da non perdere.… - 361_magazine : #vittoriosgarbi parla di #Franceskapepe #gfvip #LiveNoneLadUrso - zazoomblog : Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe sono stati insieme? La verità è sorprendente - #Vittorio #Sgarbi #Franceska… -