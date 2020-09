Vittorio Sgarbi “Eva Grimaldi mi tradì con Gabriel Garko” (Di lunedì 28 settembre 2020) Vittorio Sgarbi a Live Non è la D’Urso rivela un dettaglio della sua relazione con Eva Grimaldi: lo aveva tradito con Gabriel Garko Dopo il coming out di Gabriel Garko avvenuto qualche sera fa in diretta dalla casa del Grande Fratello Vip, i salotti pomeridiani ormai sembrano parlare solo di lui. L’ultima rivelazione viene da … Questo articolo Vittorio Sgarbi “Eva Grimaldi mi tradì con Gabriel Garko” è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 settembre 2020)a Live Non è la D’Urso rivela un dettaglio della sua relazione con Eva: lo aveva tradito conGarko Dopo il coming out diGarko avvenuto qualche sera fa in diretta dalla casa del Grande Fratello Vip, i salotti pomeridiani ormai sembrano parlare solo di lui. L’ultima rivelazione viene da … Questo articolo“Evami tradì conGarko” è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

