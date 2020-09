Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe, sono stati insieme? La verità è sorprendente (Di lunedì 28 settembre 2020) Vittorio Sgarbi e Francesca Pepe sono stati insieme? La verità viene a galla: le parole del critico stupiscono tutti. Franska Pepe è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip che sta portando maggiore scompiglio nella casa. La giovane ha una carattere tutto Pepe e ha decisamente smosso gli equilibri del reality, faticando a inserirsi nel gruppo formato da Alfonso Signorini. La giovane nel momento della sua presentazione ha svelato di essere stata, per circa sette ore, fidanzata con Vittorio Sgarbi, negando di aver avuto con il critico alcun coinvolgimento. Tuttavia, sembra che lui non sia dello stesso avviso al punto da raccontare la sua verità a Live ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 settembre 2020)e Francesca? La verità viene a galla: le parole del critico stupiscono tutti. Franskaè una delle concorrenti del Grande Fratello Vip che sta portando maggiore scompiglio nella casa. La giovane ha una carattere tuttoe ha decisamente smosso gli equilibri del reality, faticando a inserirsi nel gruppo formato da Alfonso Signorini. La giovane nel momento della sua presentazione ha svelato di essere stata, per circa sette ore, fidanzata con, negando di aver avuto con il critico alcun coinvolgimento. Tuttavia, sembra che lui non sia dello stesso avviso al punto da raccontare la sua verità a Live ...

HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi: 'Hanno sostituito Dio con il vaccino. Revocate lo stato d'emergenza' - VittorioSgarbi : “Perché la ragione per la quale noi abbiamo bisogno di Dio è che non vogliano morire...” - zazoomblog : Vittorio Sgarbi ex fidanzato Franceska Pepe: sono stati insieme oppure no? - #Vittorio #Sgarbi #fidanzato - FilmNewsItaly : Vittorio Sgarbi: 'Ero fidanzato con Eva Grimaldi mi tradì con Gabriel Garko' - Stephanie_yy : @TrashJudger si infatti -