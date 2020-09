Traffico Roma del 28-09-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto interessa ilsulla diramazionesud con code tra Torrenova e il raccordo in entrata acode a tratti perintenso Anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Ardeatina si rallenta anche in esterna tra Prenestina e l’uscita per la A24 code sul tratto Urbano dell’a24 tra via di Tor Cervara la tangenziale est versotrafficata la via Flaminia con code tra corda e via dei Due Ponti in direzione del centro intensoanche sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale est per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia ...