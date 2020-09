Soleil parla dell’ex di Zorzi: “Voleva inscenare un’aggressione omofoba” (Di lunedì 28 settembre 2020) In molti, probabilmente, si ricorderanno di quando Marco Ferrero, in arte Iconize, aveva parlato dell’aggressione omofoba avvenuta ai suoi danni questa estate. Era maggio e sul suo profilo Instagram pubblica un post con un video in cui si mostra con un occhio nero. Nella descrizione parla di bullismo. Tuttavia, scioccanti rivelazioni da parte di Soleil farebbero pensare a una messinscena. Facciamo, però, prima un passo indietro e rinfreschiamoci la memoria con le parole delle dell’influencer circa l’attacco subito (o presunto tale). Quando si clicca su play, infatti, lo sentiamo dire le seguenti parole: Volevo condividere con voi cosa mi è successo ieri sera. In un momento come questo dove diciamo che ci manca stare con amici e vedere persone spesso c’è ancora più odio. Il bullismo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 settembre 2020) In molti, probabilmente, si ricorderanno di quando Marco Ferrero, in arte Iconize, avevato dell’aggressione omofoba avvenuta ai suoi danni questa estate. Era maggio e sul suo profilo Instagram pubblica un post con un video in cui si mostra con un occhio nero. Nella descrizionedi bullismo. Tuttavia, scioccanti rivelazioni da parte difarebbero pensare a una messinscena. Facciamo, però, prima un passo indietro e rinfreschiamoci la memoria con le parole delle dell’influencer circa l’attacco subito (o presunto tale). Quando si clicca su play, infatti, lo sentiamo dire le seguenti parole: Volevo condividere con voi cosa mi è successo ieri sera. In un momento come questo dove diciamo che ci manca stare con amici e vedere persone spesso c’è ancora più odio. Il bullismo ...

