(Di lunedì 28 settembre 2020) Il governatore: "Stiamo dando un giro di vite alle restrizioni". La Fipe: "I controlli non competono ai ristoratori". Ieri il pub Ballarak Magione è stato chiuso per cinque giorni

rep_palermo : Sicilia, allarme dei sindaci sull'ordinanza di Musumeci: 'Regole poco chiare' [di CLAUDIO REALE] [aggiornamento del… - cronaca_news : Sicilia, allarme dei sindaci sull'ordinanza di Musumeci: 'Regole poco chiare' - rep_palermo : Sicilia, allarme dei sindaci sull'ordinanza di Musumeci: 'Regole poco chiare' [di CLAUDIO REALE] [aggiornamento del… - TgrSicilia : Allarme rosso nei reparti Covid - TGR Sicilia - jopratix : RT @AmataSalvo: 270 ricoverati in tutta la #Sicilia per il #Covid e già si parla di allarme sanitario. Hanno fatto carne di porco della san… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia allarme

La Repubblica

Cordone sanitario, quarantena, sanificazione delle strade e delle case in cui ci siano stati casi di contagiati, ospedali interi dedicati ai malati. Si è capito presto che l’igiene ...Aurelio Vissalli, sottoufficiale della Guardi Costiera, si è tuffato in un mare in burrasca per salvare un quindicenne che non riusciva a tornare a terra. Dopo aver salvato il ragazzo il sottoufficial ...