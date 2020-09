Record di nuovi contagi in Spagna: il Paese è primo in Europa e Madrid va verso nuove restrizioni (Di lunedì 28 settembre 2020) Con un totale di contagi da inizio pandemia salito a quota 716.481, la più alta in Europa, la Spagna valuta nuovi provvedimenti. Nella capitale Madrid, da giorni in conflitto con il governo e ieri teatro di proteste contro le restrizioni antivirus, dalla mezzanotte nuove aree, con milioni di cittadini, sono state sottoposte al divieto di movimento se non per motivi di lavoro, di studio o cure mediche, una misura comunque più blanda di quanto richiesto dal governo. Lo riporta l’agenzia Efe. Da oggi si raccomanda a “tutta la popolazione”, che risieda o meno in zone a rischio, di “evitare spostamenti inutili”, e non è escluso un intervento del governo.Prima in Europa e ottava al mondo per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Con un totale dida inizio pandemia salito a quota 716.481, la più alta in, lavalutaprovvedimenti. Nella capitale, da giorni in conflitto con il governo e ieri teatro di proteste contro leantivirus, dalla mezzanottearee, con milioni di cittadini, sono state sottoposte al divieto di movimento se non per motivi di lavoro, di studio o cure mediche, una misura comunque più blanda di quanto richiesto dal governo. Lo riporta l’agenzia Efe. Da oggi si raccomanda a “tutta la popolazione”, che risieda o meno in zone a rischio, di “evitare spostamenti inutili”, e non è escluso un intervento del governo.Prima ine ottava al mondo per ...

Record di nuovi contagi in Spagna: il Paese è primo in Europa e Madrid va verso nuove restrizioni

Con un totale di contagi da inizio pandemia salito a quota 716.481, la più alta in Europa, la Spagna valuta nuovi provvedimenti. Nella capitale Madrid, da giorni in conflitto con il governo e ieri tea ...

