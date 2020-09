PS Plus | ottobre 2020 | data di annuncio e possibili giochi gratis

Leggi su inews24

(Di lunedì 28 settembre 2020) PS, in arrivo iper PS4 di. Si tratterà del penultimo appuntamento prima dell’avvento della PS5 Come ogni inizio del mese, anche adarriveranno i nuovidisponibili per tutti gli abbonati al servizio PS. Ancora non sono stati dichiarati ufficialmente quali titoli saranno scaricabili presumibilmente ma, … L'articolo proviene da .