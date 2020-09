Pensione a 64 anni con taglio del 3% e sconto di due anni per chi fa lavori gravosi (Di lunedì 28 settembre 2020) Dal 2022 chi vuole potrebbe andare in Pensione con un’uscita anticipata che prevede un’età di 64 anni e un minimo di 38 anni di contributi. É una delle ipotesi che sono sul tavolo per superare Quota 100. Ma chi deciderà di anticipare il pensionamento dovrà accettare un taglio 2,8-3% della parte di Pensione calcolata con il calcolo contributivo per ogni anno che serve per raggiungere quota 67 anni. Inoltre chi fa lavori usuranti avrà diritto a due anni di sconto, spiega il Messaggero: Fra un anno lo stop al meccanismo sperimentale di Quota 100 promette di produrre effetti ingiusti (uno scalone di ben 5 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Dal 2022 chi vuole potrebbe andare incon un’uscita anticipata che prevede un’età di 64e un minimo di 38di contributi. É una delle ipotesi che sono sul tavolo per superare Quota 100. Ma chi deciderà di anticipare il pensionamento dovrà accettare un2,8-3% della parte dicalcolata con il calcolo contributivo per ogni anno che serve per raggiungere quota 67. Inoltre chi fausuranti avrà diritto a duedi, spiega il Messaggero: Fra un anno lo stop al meccanismo sperimentale di Quota 100 promette di produrre effetti ingiusti (uno scalone di ben 5 ...

davidealgebris : Bravo Governo che ha bloccato Quota 100. Il massimo ingiustizia per giovani. Persone che hanno 1) lavoro 2) Pension… - davidealgebris : La politica piu’ stupida un Paese possa fare: Mandare 50 mila professori/maestri in pensione 3 anni prima. Che pag… - INPS_it : #InpsComunica Ai soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o titolari di… - danydomenici : @matteorenzi Quando avrai lavorato un solo giorno in vita tua,son sicura pretenderai la pensione ...A chi ha lavora… - clikservernet : Pensione a 64 anni con taglio del 3% e sconto di due anni per chi fa lavori gravosi -