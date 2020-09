Mls, esordio da incubo per Higuain: rigore sbagliato e rissa (Di lunedì 28 settembre 2020) Espulsione e rigore sbagliato. esordio peggiore per Gonzalo Higuain non ci poteva essere con la maglia dell`Inter Miami, club di proprietà di David Beckham. Nella prima partita del campionato Mls da lui giocata, l'argentino ha tirato alle stelle un calcio di rigore che avrebbe permesso alla sua squadra di riaprire il match contro il Philadelphia Union avanti 2-0 (3-0 il risultato finale). Gli avversari hanno festeggiato in maniera poco rispettosa secondo il Pipita ed è scattata la rissa. L'Inter MIami è ultima in classifica nella Eastern Conference in compagnia del DC United, con soli 11 punti ottenuti in 14 partite.Higuain skies the penalty kick 😳 pic.twitter.com/M5yZMMzpgI— ESPN FC (@ESPNFC) September 28, 2020 Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) Espulsione epeggiore per Gonzalonon ci poteva essere con la maglia dell`Inter Miami, club di proprietà di David Beckham. Nella prima partita del campionato Mls da lui giocata, l'argentino ha tirato alle stelle un calcio diche avrebbe permesso alla sua squadra di riaprire il match contro il Philadelphia Union avanti 2-0 (3-0 il risultato finale). Gli avversari hanno festeggiato in maniera poco rispettosa secondo il Pipita ed è scattata la. L'Inter MIami è ultima in classifica nella Eastern Conference in compagnia del DC United, con soli 11 punti ottenuti in 14 partite.skies the penalty kick 😳 pic.twitter.com/M5yZMMzpgI— ESPN FC (@ESPNFC) September 28, 2020

GoalItalia : Rigore sbagliato ? Mezza rissa in campo ?? L'esordio da incubo di #Higuain in MLS ?? - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Higuain, esordio in #Mls da incubo: rigore fallito e rissa sfiorata - pccpla : RT @GoalItalia: Rigore sbagliato ? Mezza rissa in campo ?? L'esordio da incubo di #Higuain in MLS ?? - _GianLuca_ : RT @peterkama: Higuain horror show: rigore sbagliato e rissa, l’esordio Usa è un flop. Il centravanti dell’Inter Miami di Beckham, alla pri… - peterkama : Higuain horror show: rigore sbagliato e rissa, l’esordio Usa è un flop. Il centravanti dell’Inter Miami di Beckham,… -