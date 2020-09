Juan Rodriguez Cabrillo: l’esploratore che approdò in California (Di lunedì 28 settembre 2020) ritratto di Juan Rodriguez Cabrillo photo credit: YoutubeJuan Rodriguez Cabrillo (1499-1543) è stato un esploratore, il primo europeo a navigare lungo le coste dell’attuale California. Anche se conosciuto come Juan Rodriguez Cabrillo Portugues (Portoghese) effettivamente non si hanno notizie certe né sulla sua data di nascita né sulla sua provenienza. Le ipotesi formulate dagli storici in merito alla provenienza di Cabrillo, sono due: la Spagna e il Portogallo. Abile imprenditore Cabrillo cominciò la sua attività di commerciante dopo esser stato apprendista di un costruttore navale. Diventato proprietario di una flotta di tre navi intraprese ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) ritratto diphoto credit: Youtube(1499-1543) è stato un esploratore, il primo europeo a navigare lungo le coste dell’attuale. Anche se conosciuto comePortugues (Portoghese) effettivamente non si hanno notizie certe né sulla sua data di nascita né sulla sua provenienza. Le ipotesi formulate dagli storici in merito alla provenienza di, sono due: la Spagna e il Portogallo. Abile imprenditorecominciò la sua attività di commerciante dopo esser stato apprendista di un costruttore navale. Diventato proprietario di una flotta di tre navi intraprese ...

zazoomblog : Juan Rodriguez Cabrillo: l’esploratore che approdò in California - #Rodriguez #Cabrillo: #l’esploratore - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 28 Settembre 1542 ? Il navigatore portoghese Juan Rodriguez Cabrillo arriva in quella che oggi e' San Diego (Californi… - sulsitodisimone : 28 Settembre 1542 ? Il navigatore portoghese Juan Rodriguez Cabrillo arriva in quella che oggi e' San Diego (California) -

Ultime Notizie dalla rete : Juan Rodriguez L'almanacco del Giunco: il 28 settembre clamoroso blackout in Italia e l'eclissi di Superluna IlGiunco.net Juan Rodriguez Cabrillo: l’esploratore che approdò in California

Juan Rodriguez Cabrillo fu un esporatore e cercatore d'oro divenendo tra i più ricchi conquistatori del Messico. Il 28 settembre 1542 approdò a San Diego ...

A sei anni dalla sparizione degli studenti di Ayotzinapa, in Messico, la verità è ancora lontana

Il 26 settembre è il sesto anniversario della sparizione forzata dei 43 studenti nello Stato di Guerrero. Inchieste indipendenti smontano la "verità" ufficiale che ha coperto l'esercito. La testimonia ...

Juan Rodriguez Cabrillo fu un esporatore e cercatore d'oro divenendo tra i più ricchi conquistatori del Messico. Il 28 settembre 1542 approdò a San Diego ...Il 26 settembre è il sesto anniversario della sparizione forzata dei 43 studenti nello Stato di Guerrero. Inchieste indipendenti smontano la "verità" ufficiale che ha coperto l'esercito. La testimonia ...