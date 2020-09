INPS, Loy: “200 mila domande CIG in attesa confermano intoppo” (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Le 200mila domande di CIG ancora in attesa di essere autorizzate confermano che “c’è ancora un intoppo” nelle procedure di erogazione. Lo ha affermato Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS a Radio 24, ammettendo che il differenziale fra le domande presentate ed autorizzate “è ancora alto”. “C’è una parte alta in ritardo di un mese e alcune parti significative in ritardo di un paio di mesi”, ha spiegato Loy, aggiungendo “temiamo che con il decreto di agosto si accumulino domande con procedure più difficili”. Un problema- ha concluso – che ha a che fare con la semplificazione delle procedure, colpa del legislatore e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Le 200di CIG ancora indi essere autorizzateche “c’è ancora un intoppo” nelle procedure di erogazione. Lo ha affermato Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’a Radio 24, ammettendo che il differenziale fra lepresentate ed autorizzate “è ancora alto”. “C’è una parte alta in ritardo di un mese e alcune parti significative in ritardo di un paio di mesi”, ha spiegato Loy, aggiungendo “temiamo che con il decreto di agosto si accumulinocon procedure più difficili”. Un problema- ha concluso – che ha a che fare con la semplificazione delle procedure, colpa del legislatore e ...

(Teleborsa) - Le 200mila domande di CIG ancora in attesa di essere autorizzate confermano che "c'è ancora un intoppo" nelle procedure di erogazione. Lo ha affermato Guglielmo Loy, presidente del Consi ...

Inps: 200mila domande di cig ancora in attesa

"C'è ancora un intoppo. Secondo le nostre tabelle il differenziale tra le domande presentate e quelle autorizzate è ancora alto, siamo intorno alle 200mila domande, dato che comprende domande più rece ...

(Teleborsa) - Le 200mila domande di CIG ancora in attesa di essere autorizzate confermano che "c'è ancora un intoppo" nelle procedure di erogazione. Lo ha affermato Guglielmo Loy, presidente del Consi ..."C'è ancora un intoppo. Secondo le nostre tabelle il differenziale tra le domande presentate e quelle autorizzate è ancora alto, siamo intorno alle 200mila domande, dato che comprende domande più rece ...