I tifosi non rispettano il distanziamento: la Cremonese decide di giocare a porte chiuse la partita di Coppa Italia contro l'Arezzo (Di lunedì 28 settembre 2020) Scarso rispetto del posto a sedere assegnato e mascherine abbassate. Un rischio troppo grande per giocare ancora a porte aperte di nuovo tra pochi giorni. Così la Cremonese, club di Serie B, ha deciso di chiudere le porte del proprio stadio in occasione del prossimo match di Coppa Italia, in programma il 30 settembre. I novanta minuti contro l'Arezzo si giocheranno senza pubblico sugli spalti, nemmeno i 1.000 concessi dall'ordinanza regionale in vigore in Lombardia. La decisione è stata comunicata dalla stessa società, con una nota pubblicata sul sito ufficiale: "Preso atto delle criticità emerse nel corso della gara di campionato Cremonese-Cittadella relative al rispetto del mantenimento del posto assegnato ...

